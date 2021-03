Volgens Stichting Top 40 is de keuze om de Top 40-hit van Bilal Wahib niet te draaien heel zeldzaam. Met zijn nieuwste single 501 met Ronnie Flex staat Wahib deze week op plek drie van de wekelijkse hitlijst, maar de single zal door de boycot weinig op de radio te horen zijn. "Dit hebben wij de afgelopen dertig jaar niet meegemaakt", laat de organisatie weten.

Vrijdag werd bekend dat een groot deel van de radiostations de muziek van Wahib boycotten. Het gaat hierbij om de zenders Qmusic, SLAM! en de NPO-zenders FunX en 3FM. Op Qmusic wordt elke vrijdagmiddag de Top 40 bijna integraal gedraaid. Radio 538 blijft zijn muziek wel draaien.

Aanleiding voor de boycot is het Instagram-incident rondom Mocro Maffia-acteurs Wahib en Oussama Ahammoud woensdag, waarin Wahib een minderjarige jongen vroeg tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien.

De laatste keer dat een Top 40-hit niet werd gedraaid op de radio is volgens de Stichting bijna dertig jaar geleden. Toen bracht het danceproject Fortuna featuring Satenig een danceversie uit van de Carmina Burana van Carl Orff. De plaat stond genoteerd op de tweede plek van de Top 40, maar mocht niet meer gedraaid worden omdat de erfgenamen van Orff geen toestemming hadden gegeven voor de housebewerking.

"Opvallend aan deze beslissing was wel dat er voorafgaand aan de boycot een rechtszaak is geweest. Een rechter heeft toen dus bepaald dat de muziek niet meer gedraaid mag worden. Met Bilal is dat niet het geval, daar besluiten radiozenders het voor zichzelf", merkt de woordvoerder op. Sinds 1992 mag het dancenummer Oh Fortuna niet meer op radio of televisie te horen zijn.

De stichting stelt de Top 40 samen op basis van streamingcijfers en airplay op de verschillende radiostations. "We zijn benieuwd of Bilal volgende week door de boycot uit de lijst valt", laat de woordvoerder weten. Al is die kans volgens hem wel klein. "Het komt weinig voor dat iemand van zo'n hoge positie in een keer uit de lijst valt. Maar de cijfers op Spotify laten nog geen dalingen zien, daar lijkt hij nog onverminderd populair."