Joshua Nolet, zanger van Chef'Special, was er vorig jaar lange tijd niet klaar voor om zich te richten op het schrijven van nieuwe muziek. De band bracht vlak voor de eerste lockdown hun album Unfold uit en Nolet kon deze plaat nog niet van zich af zetten, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

Het vierde album van de Haarlemse band verscheen op 6 maart, slechts enkele dagen voordat de eerste coronamaatregelen ingingen. "We waren helemaal ready to go en hadden een hele toer door Nederland en Europa gepland staan. Dat viel allemaal weg", vertelt Nolet. "Ik zat met mijn gevoel nog helemaal bij dat album en voelde me niet klaar om weer te gaan schrijven."

"Ik heb wel last gehad van dat gevoel van unfinished business. Ik wilde nog een vorm vinden om dat album een plekje te vinden, terwijl onze gitarist Guido klaar was om door te gaan met nieuwe muziek. We hebben daar in de zomer veel gesprekken over gevoerd en zijn toen in het najaar weer aan de slag gegaan."

Het eerste nummer dat daar uit voortkwam is de nieuwe single Afraid Of The Dark. "Het voelde echt als een lied dat we als band nodig hadden." De band besloot dan ook niet te wachten met het uitbrengen tot er een heel album af is. "Het is een fijn idee om dit uit te brengen nu het nog zo dichtbij voelt. We willen meer ons gevoel volgen in plaats van het vasthouden aan de traditionele albumcyclus."

Nolet tijdens 538 Koningsdag 2018. Nolet tijdens 538 Koningsdag 2018. Foto: BrunoPress

Depressies, duisternis en dans

Nolet legt uit dat het nummer gaat over de huidige onzekere tijden. "Als je om je heen kijkt, zie je veel mensen worstelen. Of het nu een passie is die ze niet kunnen uitvoeren, angst dat je niet rond kunt komen of jongeren die vereenzamen en thuis verdwalen in duisternis."

Voor Nolet zelf slaat de tekst vooral op de depressies waar hij in de winter geregeld last van heeft. "Het is echter geen verdrietig nummer, maar vooral iets om kracht uit te halen. Het gaat over de moed van het omarmen van dit gevoel en om hulp te vragen als je het nodig hebt."

De visueel ingestelde zanger had gelijk het gevoel dat er met dans uiting gegeven moest worden aan de tekst. Via War Child kwam hij terecht bij collega-ambassadeur en balletdanseres Michaela DePrince. Samen met haar werd er een videoclip gemaakt bij het nummer.

"Michaela en ik hebben lang gepraat over onze angsten en duisternis. Daar kwam vervolgens een choreografie uit voort. Alles waar zij mee kwam was spot on. Ik wilde dat er zwaarte in terug zou komen, maar dat er ook een speelse kant aan zou zitten. Zo vormt het ook een mooi contrast met het altijd perfecte ballet."

Nog niet geland na testfestivaloptreden

Chef'Special stond afgelopen weekend op het Back To Live-testfestival in Biddinghuizen. Nolet geeft toe een week later nog steeds niet helemaal geland te zijn. "Hier kan ik weer even op vooruit. Het was echt een fijne afwisseling op het verder saaie leventje."

De realiteit van het coronavirus drong wel al snel weer door tot de zanger. "Dan zie je de cijfers op NU.nl en NOS en dan word je wel weer wakker. Maar het is fijn om weer even geproefd te hebben van het verleden en van wat de toekomst gaat brengen."

In die toekomst ziet Nolet zichzelf ook spelen voor een jonger publiek dankzij zijn deelname aan Wie is de Mol?. "Er is een hele nieuwe doelgroep bijgekomen, want er wordt blijkbaar veel door families met kinderen gekeken. Als ik nu langs een pleintje loop waar kinderen aan het voetballen zijn, stoppen ze om mij allemaal vragen over De Mol te stellen."