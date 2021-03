De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

BLØF - Horizon

BLØF komt na een afwezigheid van zo'n drie jaar weer voor het eerst met nieuw materiaal. De Zeeuwse band brengt de single Horizon uit, waarmee ze hopen een gevoel van hoop en verwachting te kunnen vasthouden met hun fans. De band van zanger Pascal Jakobsen schrijft op hun website dat ze hun fans missen en dat de lange tijd zonder optredens hen zwaar valt. "Maar we blijven positief en we blijven doorgaan", schrijven ze bij de aankondiging van de nieuwe single.

Beluister het nummer hier

Jonna Fraser & Boef - 10 Keer

Twee van de grootste namen in de Nederlandse hiphopwereld hebben de handen ineengeslagen. Rapper Boef is te horen op de nieuwe single van Jonna Fraser, 10 Keer. Het nummer volgt Frasers singles Kabelbaan en Famous op, die eerder dit jaar verschenen. Het recentste album van de artiest, Champagne Rain, stamt uit 2020.

Beluister het nummer hier

Ilse DeLange - I Will Help You

Ilse DeLange brengt een nieuwe single uit die een speciaal plekje in haar hart heeft. Ze schreef I Will Help You met Sacha Skarbek, een van haar favoriete liedjesschrijvers. DeLange schrijft op Instagram dat ze van de hoopvolle boodschap van het nummer houdt. "Het leven gaat niet over rozen, maar door er simpelweg voor elkaar te zijn, komen we ook door de moeilijke tijden heen", schrijft ze.

Beluister het nummer hier

Taylor Swift & Maren Morris - You All Over Me (From The Vault)

Taylor Swift kondigde na een geschil met haar voormalige platenmaatschappij aan dat ze haar eerste zes albums opnieuw gaat opnemen. Ze begint het proces met haar tweede plaat Fearless uit 2008. Onlangs bracht ze al de single Love Story opnieuw uit. De nieuwe versies van de albums zullen ook niet eerder uitgebracht materiaal bevatten, zoals het nummer You All Over Me, dat destijds de plaat niet haalde. Swift heeft het nu opgenomen met countryzangeres Maren Morris, bekend van haar samenwerking met Zedd, The Middle.

Beluister het nummer hier

Lucas & Steve & Blackstreet - No Diggity

Het Maastrichtse dj-duo Lucas & Steve heeft het voornemen om elk jaar een klassieker in een nieuw jasje te steken. De dj's kozen dit keer voor het nummer No Diggity van Blackstreet. Het viel niet mee om contact te krijgen met alle liedjesschrijvers van het origineel om toestemming te krijgen voor de de nieuwe versie, maar uiteindelijk wilden de leden van Blackstreet zelfs meewerken en nieuwe vocalen opnemen. Volgens Chauncey Black van de groep heeft de remake zelfs de potentie om een Grammy te winnen.

Beluister het nummer hier

Milow - ASAP

ASAP is de derde single die de Belgische singer-songwriter Milow schreef, opnam en uitbracht in coronatijd. Het is de opvolger van de nummers Whatever It Takes en First Day Of My Life. In het nummer bezingt de zanger die in het recentste seizoen van Beste Zangers te zien was, de onvoorwaardelijke steun die hij wil bieden aan een vriend die het hard nodig heeft. Milow laat op Instagram weten dat hij het nummer schreef in een periode dat zijn optimisme begon weg te ebben door het coronavirus en de maatregelen. "Zoals altijd ging ik op zoek naar hoop in een paar gitaarakkoorden", aldus de artiest.

Beluister het nummer hier

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Rapper Lil Nas X, bekend van zijn megahit Old Town Road, heeft de nieuwe single MONTERO (Call Me By Your Name) klaar. Montero verwijst naar de echte naam van de rapper (Montero Lamar Hill) en het lied is een ode aan de film Call Me By Your Name. Hij schrijft in een brief aan zijn veertienjarige zelf op Instagram dat het nummer gaat over een jongen die hij afgelopen zomer ontmoette. "Ik weet dat we hadden afgesproken onze geaardheid geheim te houden, maar dit gaat deuren openen voor andere mensen die zich als queer bestempelen en hun helpen simpelweg te bestaan", schrijft hij aan zijn jongere zelf.

Beluister het nummer hier