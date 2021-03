De Edison Pop Oeuvreprijs gaat dit jaar naar The Opposites. Het duo, bestaande uit Willem 'Willy' de Bruin en Twan 'Big2' van Steenhoven, mag het beeldje zondagavond bij de talkshow Humberto mee naar huis nemen.

De jury van de prijs eert de mannen om hun doorzettingsvermogen. Na enkele jaren afwezigheid gaven De Bruin en Van Steenhoven al een klein comeback-verrassingsoptreden in 2019.

Een jaar later zou het duo headliner zijn op Lowlands, maar dat plan viel door de coronacrisis in het water. "Er kwamen geen festivals in 2020. Geen comeback, geen einde. Maar The Opposites gaan door. Vol er op, alle remmen los", luidt het rapport.

Eerdere jaren ging de Oeuvreprijs naar Willeke Alberti, Ilse DeLange, Extince, Anouk, Tiësto en Thé Lau. De jury bestond dit jaar uit onder anderen Daniël Dekker (NPO Radio 5/Omroep MAX), Fernando Halman (FunX) en Hester Carvalho (NRC).

Sinds de middelbare school maken De Bruin en Van Steenhoven al samen muziek. Het duo kreeg grote bekendheid met onder andere de hits Slapeloze Nachten, Thunder, Hey DJ en Sukkel voor de Liefde. Ook maken de mannen allebei solo muziek.