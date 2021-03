Bilal Wahib krijgt geen Edison Pop. De in opspraak geraakte zanger en acteur zou eigenlijk zaterdag een prijs krijgen voor zijn single Tigers, maar daar ziet de organisatie nu van af.

De winnaars van de Edison-prijzen zijn enkele weken geleden door de jury bepaald en worden zaterdagavond uitgereikt in het programma Matthijs Gaat Door. Het was nog niet bekend dat Wahib in de prijzen zou vallen in de categorie Nieuwkomer.

"Door de recente gebeurtenissen heeft de Edison Stichting besloten om geen Edison aan Bilal Wahib toe te kennen en er wordt dit jaar bij hoge uitzondering dan ook geen Edison Pop uitgereikt in de categorie Nieuwkomer."

De 22-jarige Wahib wordt verdacht van het maken en verspreiden van kinderporno omdat hij op Instagram een minderjarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te tonen. Ook collega-acteur Oussama Ahammoud was hierbij aanwezig.