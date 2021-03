Jasper Wever heeft het ondanks zijn zenuwen en niet altijd lovende kritieken van de coaches tot de finale van The voice of Holland weten te schoppen. Zijn succes in het programma wordt regelmatig toegeschreven aan zijn zogeheten gunfactor, maar zelf snapt de zanger daar niets van, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

Hoewel zijn optredens soms onder zijn zenuwen moesten lijden, kreeg Wever steevast genoeg stemmen van de mensen thuis om door te gaan naar de volgende ronde. Het publiek gunt het de zanger om verder te komen in de competitie, maar zelf weet hij niet waar dat aan ligt.

"Het is echt heel raar", aldus de zanger. "Ik doe gewoon zoals ik normaal ook doe, of ik nu thuis of op werk bij de opticien of op televisie ben. Ik weet niet wat daar zo bijzonder aan is."

Toch vat hij het ook op als compliment. "Het geeft wel een boost aan je zelfvertrouwen als mensen je kunnen waarderen wanneer je jezelf bent."

'Net voor ik moet zingen denk ik toch aan de 2 miljoen kijkers'

Wever geeft toe dat zijn weg naar de finale niet zonder slag of stoot ging. "Ik ben mezelf keihard tegengekomen onderweg. Ik had geen idee dat ik zo zenuwachtig kon zijn en zo sterk prestatiedrang kon voelen. Dat zijn dingen waarmee je moet leren omgaan. Desondanks ben ik trots dat ik het van begin tot eind heb uitgezongen."

“Naarmate ik verder kwam werd de druk opgevoerd en tien seconden voor zo'n liveshow-optreden schiet dan toch door me heen dat twee miljoen mensen kijken. Die zenuwen neem je niet zomaar weg, ook al wil je dat wel.”

'Ik snap de kritiek, maar ik kies de uitslag ook niet'

De keuze van het publiek om hem elke week verder te stemmen, zorgde voor onvrede bij coaches als Anouk en Ali B. "Ik snap helemaal wat zij zeggen, maar het is niet anders, want de mensen thuis beslissen. Ik krijg op sociale media ook berichten van mensen die ziektes naar me gooien en me dood wensen, maar ik kies uiteindelijk ook de uitslag niet. Het overkomt mij net zo goed."

De commentaren brachten hem zelf ook aan het twijfelen of hij zijn plaats in het programma wel verdiende, maar hij besefte dat deze gedachten hem niet verder helpen en probeert de negativiteit nu naast zich neer te leggen. "Podcasts over dat ik een anti-held ben ga ik niet luisteren en de negatieve berichten lees ik ook niet meer." De zanger spreekt dagelijks met zijn coach Jan Smit die hem op het hart drukt zich te focussen op de mensen die hem wel kunnen waarderen.

Wever moest het de afgelopen weken stellen zonder zijn kinderen en vrouw, bij wie het coronavirus was vastgesteld. "Dat was lastig, maar gelukkig zijn ze inmiddels klachtenvrij en kan ik ze na de finale eindelijk weer zien." Op een fulltime-carrière als zanger durft hij nog niet te hopen. "Ik zou het graag willen nu ik ervan heb geproefd, maar we zitten voorlopig nog met het coronavirus en ik ben ook gewoon financieel verantwoordelijk voor mijn familie."

In de finale van The voice of Holland neemt Jasper het op tegen Dani (team Anouk), Nienke (team Ali B) en Sem (team Waylon). De finale is vrijdag 26 maart om 20.00 uur te zien op RTL 4.