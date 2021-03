De voormalige boyband Caught in the Act gaat een grote tour door Duitsland maken zodra de coronacrisis voorbij is. Dat stelde zanger Bastiaan Ragas donderdag in het programma De Nieuws BV.

"Als het kan, staan we weer in Duitsland in alle grote hallen en stadions", beloofde de 49-jarige zanger. Eerder was de comebacktournee van de groep voorzien in de zomer van 2020, maar deze concerten werden allemaal geannuleerd vanwege de coronapandemie.

In de tussentijd maakte Ragas een solovoorstelling, waarmee hij afgelopen najaar in de Nederlandse theaters stond. Daarnaast schrijft de zanger een boek over de bijbel.

Caught in the Act kende zijn hoogtijdagen in de jaren negentig en was voornamelijk populair in Duitsland. In 2015 kwam de band tijdelijk weer bij elkaar.

De grote doorbraak van de groep was met het nummer Gonna make u mine, daarna volgden vier albums. In 1998 besloten de meeste leden zich op een solocarrière te richten. Naast Ragas bestaat de groep ook uit leden Lee Baxter, Axel de Graaf en Sjoerd Hermens.