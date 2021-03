De rechtszaak tussen Taylor Swift en attractiepark Evermore is van de baan. Een woordvoerder van de zangeres laat aan Billboard weten dat beide partijen hun aanklachten laten vallen. Er zou geen geld gemoeid zijn met de overeenkomst.

"Om beide zaken op te kunnen lossen, laten de partijen hun zaken vallen zonder hierbij een financiële schikking te treffen", laat de woordvoerder weten.

Evermore Park in de Amerikaanse staat Utah wilde Taylor voor de rechter slepen omdat zij haar nieuwe album ook Evermore heeft genoemd.

Dat vond de directie van het pretpark een inbreuk op het handelsmerk. Ook zou er veel verwarring ontstaan als er online gezocht wordt op de naam.

Niet lang nadat het park juridische stappen had genomen, kwam Swift met een tegenaanklacht. Zij beweerde dat Evermore Park zonder toestemming of betaling haar muziek en die van anderen heeft gespeeld op de locatie. Ze eiste een schadevergoeding en een permanent verbod op het afspelen van haar muziek in het pretpark.