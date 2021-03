Het Amsterdam Dance Event (ADE) hoopt komend najaar alsnog een (deels) fysieke jubileumeditie te kunnen houden. Van 13 tot en met 17 oktober vinden verschillende conferentie- en festivalevenementen plaats in Amsterdam, maakt de organisatie donderdag bekend.

"Met het oog op de toenemende vaccinatiedichtheid en testcapaciteit in Nederland, verwacht ADE de heropening van de livemuziekindustrie te vieren tijdens haar 25-jarige jubileumeditie in oktober in Amsterdam", aldus de organisatie. ADE benadrukt dat het zich zal houden aan de op dat moment geldende coronaregels.

De eerste namen voor het evenement in oktober zijn inmiddels bekend. Onder meer Oliver Heldens en Dave Clarke zullen allebei een show geven in de Melkweg. Ook in Paradiso zijn shows te zien.

Jaarlijks komen honderdduizenden mensen vanuit de hele wereld op het evenement in Amsterdam af. Afgelopen jaar vond ADE volledig digitaal plaats. Die online-editie, met livestreams van optredens en een digitale conferentie, trok volgens de organisatie in de vijf dagen miljoenen mensen.