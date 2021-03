De Duitse band Rammstein is door de aanhoudende coronamaatregelen wederom genoodzaakt om het concert in het Goffertpark in Nijmegen uit te stellen. Het optreden staat nu gepland op 4 juli 2022.

Het concert stond in eerste instantie gepland voor 24 juni 2020, maar kon toen niet doorgaan vanwege de regels rondom het coronavirus. Daarna werd gekozen voor een datum in augustus 2021, maar nu blijkt ook dat niet haalbaar te zijn.

In een verklaring meldt Rammstein dat de leden en alle betrokkenen bij de tour erg teleurgesteld zijn over het uitstel. "Gezien er geen betrouwbare plannen gemaakt kunnen worden voor evenementen van deze grootte, is deze stap onvermijdelijk", laat de band weten.

De show in het Goffertpark is volledig uitverkocht. Alle gekochte kaartjes blijven geldig voor de nieuwe datum.