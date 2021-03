Acteur en muzikant Bilal Wahib en acteur Oussama Ahammoud zijn nu volop in het nieuws omdat ze een minderjarige jongen ertoe hebben aangezet zijn geslachtsdeel te laten zien in een livestream, maar lang niet iedereen zal weten wie de twee twintigers zijn. NU.nl vat de carrières van de 22-jarige Wahib en de 20-jarige Ahammoud daarom kort samen.

Bilal Wahib in het kort

Een Gouden Kalf, een nummer 1-hit en een rol in een populaire serie: Wahib heeft het op jonge leeftijd al goed voor elkaar. De 22-jarige geboren Amsterdammer begint zijn carrière als hij zijn debuut als acteur maakt in de korte film Mimoun (2013). Het vormt het startsein van een heleboel rollen in bekende titels.

Nog voor hij volwassen is, speelt Wahib in series als Brugklas, A'dam - E.V.A., Nieuwe Buren en Flikken Maastricht. Recent speelt de acteur nog in de Videoland-serie Mocro Maffia, waarin ook Ahammoud meespeelt. Ook in films is Wahib regelmatig te zien. In 2020 wint hij zelfs een Gouden Kalf voor zijn rol in Paradise Drifters. In datzelfde jaar wordt hij op het filmfestival van Berlijn onderscheiden met een Shooting Star Award: een prijs die wordt uitgereikt aan tien van de veelbelovendste Europese acteurs.

In 2020 verlegt Wahib zijn focus naar de muziek en scoort hij met Tigers zijn eerste nummer 1-hit. 501, gemaakt met Ronnie Flex, wordt in een maand tijd door acht miljoen mensen beluisterd op Spotify. Voor Zapp presenteert hij het programma Teenage Boss, waarin tieners één maand bepalen wat er met de inkomsten van hun ouders gebeurt.

Oussama Ahammoud in het kort

Hoewel de lijst met titels waarin Ahammoud (20) te zien is geweest een stuk korter is dan die van zijn vriend Wahib, wordt ook deze acteur gezien als veelbelovend.

Ahammoud begint zijn carrière in 2017 in de film Het hele verhaal en sleept twee jaar later al een Gouden Kalf-nominatie voor zijn rol als Muis in Mocro Maffia binnen.

De twee acteurs kennen elkaar niet alleen van de set, maar doen in 2021 ook mee aan de vipversie van het televisieprogramma Hunted.