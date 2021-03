Top Notch, de platenmaatschappij waarbij Bilal Wahib onder contract staat, heeft besloten alle werkzaamheden rondom de artiest (22) per direct neer te leggen nadat er beelden zijn verschenen waarop hij een minderjarige jongen vraagt zijn geslachtsdeel te laten zien. Ook werkgevers RTL en NPO Zapp reageren geschokt.

"Door ons is kennisgenomen van de acties van Bilal Wahib op Instagram Live vannacht. Dit heeft ons ertoe doen besluiten om per direct alle werkzaamheden ten aanzien van de artiest Bilal Wahib neer te leggen", luidt de verklaring van Top Notch op sociale media.

"De beelden die op sociale media circuleren van Bilal Wahib en Oussama Ahammoud zijn onacceptabel. BNNVARA en NPO Zapp keuren dit ten zeerste af. Op dit moment probeert BNNVARA in contact te komen met de betrokkenen", laat een woordvoerder van Zapp aan NU.nl weten. Wahib presenteert het kinderprogramma Teenage Boss voor Zapp.

Ook RTL, waarbij Wahib te zien is in Mocro Maffia, reageert geschrokken. In een reactie aan NU.nl laat de omroep weten dat de uitzending van Rooijakkers Over De Vloer waarin Wahib woensdagavond centraal zou staan niet wordt uitgezonden.

De zanger en acteur heeft zelf nog niet op het voorval gereageerd. Zijn management is niet bereikbaar voor commentaar, ondanks herhaaldelijke verzoeken van NU.nl.