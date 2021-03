De Australische band 5 Seconds of Summer (5SOS) komt dit jaar niet meer naar Nederland. De band heeft de complete Europese tournee met een jaar uitgesteld. Wel zijn er enkele nieuwe data bijgekomen. Naast een concert in Amsterdam geeft de band in 2022 ook een show in Rotterdam.

"Hoewel iedereen in 5SOS de laatste dagen wat positiever gestemd is, denken we dat het voor niemand een verrassing is dat we onze tour verplaatsen om jullie veiligheid te waarborgen", staat in een bericht dat de band op al zijn sociale kanalen heeft gezet.

"Het goede nieuws is dat we dan nieuwe muziek hebben. En we kunnen drie nieuwe shows toevoegen: in Rotterdam, Frankfurt en Ljubljana."

Het Europese gedeelte van de No Shame-tour zou volgende maand al beginnen in Schotland. Op 22 april stond een concert in AFAS Live in Amsterdam gepland.