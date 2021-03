De veertigste editie van Parkpop, een van de grootste gratis toegankelijke festivals in Europa, gaat dit jaar niet door. De organisatie vindt de situatie rond het coronavirus te onzeker en heeft besloten het evenement te verplaatsen naar de zomer van 2022.

De komende editie zou op 13 juni plaatsvinden op het Malieveld. Het festival werd jarenlang georganiseerd in het Haagse Zuiderpark. De nieuwe datum wordt op een later moment bekendgemaakt.

"We hebben alles in het werk gesteld om een situatie te creëren om Parkpop 2021 door te laten gaan", laat directeur Guus Dutrieux weten. "Het verplaatsen naar een later moment dit jaar blijkt na lang zoeken niet haalbaar. Helaas moeten we nu dus echt concluderen dat een editie in 2021 niet realistisch is."

Ook in 2020 moest het evenement vanwege de coronacrisis worden geannuleerd. Omdat het festival gratis toegankelijk is, kan de organisatie bij een annulering geen beroep op het garantiefonds van de overheid doen. Mede daarom heeft de organisatie besloten het festival niet in 2021 te laten plaatsvinden.