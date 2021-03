Gert Verhulst was met Samson & Gert, Kabouter Plop en K3 verantwoordelijk voor talloze hits, maar erkenning bleef volgens de Studio 100-baas uit. Hij vindt echter dat de studio altijd heeft geprobeerd kwalitatief goede dingen te produceren.

In gesprek met De Telegraaf somt Verhulst namen van bekende muzikanten die met Studio 100 samenwerkten op. "Herman van Veen. Ivo de Wijs, Bart Peeters, Robert Long, Stef Bos, Frank Boeijen. Dat zijn allemaal topnummers, maar ze kregen op dat moment niet de erkenning die ze verdienden, vond ik."

Twintig jaar later, tijdens de Throwback Thursday-concerten in 2019, kreeg de presentator en televisiemaker die erkenning wel. "Als je dan twintig jaar later op het podium staat en merkt dat het publiek alles woord voor woord keiluid meezingt, dan is dat toch zo'n kippenvelmomentje van: ha ha, zie je nou wel!"

Verhulst maakte in 2019 bekend dat hij zou stoppen als "het baasje van Samson" en dat zijn dochter Marie het stokje van hem overneemt. De afscheidsconcerten zijn als gevolg van de coronacrisis echter nog steeds niet afgerond. "De bedoeling was om op 19 april definitief af te sluiten, maar dat is overhoop geschopt door corona."

"Ik krijg zo stilletjes het gevoel dat mensen denken: is Gert nu nog niet gestopt? Zo word ik de man van de eeuwige comebacks, maar we hebben nog 45 shows te verzilveren."