Snelle heeft al samenwerkingen met Thomas Acda, Davina Michelle en Paul de Munnik in zijn repertoire, maar de rapper droomt van een studiomoment met John Mayer. Als het aan hem ligt, gaat dat binnen vijf jaar gebeuren.

In gesprek met de Volkskrant vertelt de 25-jarige muzikant dat zijn nieuwe album een gitaaralbum is geworden door zijn samenwerking met producent en gitarist Arno Krabman, maar ook omdat hij zelf groot fan is van Mayer. Over de samenwerking is hij duidelijk. "Dat lijkt nu heel vergezocht, maar ik ga het gewoon fixen."

Snelle, die eigenlijk Lars Bos heet, vindt het belangrijk ambitieuze doelen te stellen voor zichzelf. "Ik blijf continu op zoek naar uitdagingen. Zo besloot ik laatst om voor het eerst iets in het Engels schrijven."

Voor wie hij dat nummer schreef, wil en mag hij nu nog niet zeggen. "Ik maakte het liedje met singer-songwriter Okke Punt. Onze eerste twee nummers samen, Reünie en Smoorverliefd, waren ook gelijk mijn eerste twee nummer 1-hits. In de toekomst willen we met onze muziek naar Amerika en Zweden."