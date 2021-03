Het Back to Live-popfestival vond zondag in Biddinghuizen plaats. Voor Chef'Special-frontman Joshua Nolet voelde het "bizar en onwerkelijk", maar tegelijkertijd "als thuiskomen" om na anderhalf jaar weer op het podium te staan.

"Bovenal was het gewoon helemaal te gek om, na een goede anderhalve jaar dit niet gedaan te hebben, op het podium staan met vijftienhonderd man die helemaal uit z'n dak ging", vertelt Nolet in een gesprek met NU.nl na het optreden van de band. "Aan de ene kant was er dat heel vertrouwde festivalgevoel, aan andere kant was het heel bijzonder omdat je zo gewend bent aan de maatregelen."

Het was voor de zanger gek om iedereen nu "helemaal in elkaar verstrengeld te zien". "Je voelt hoe groot het verlangen daarnaar is. Je zag dat iedereen de hele tijd verbaasd was en dacht: o, ja dit kan nu allemaal."

Normaal gaat Nolet, die zegt dat hij nog niet helemaal geland is en niet de juiste woorden kan vinden, altijd naar het publiek toe tijdens shows. "Dat is een soort impulsreactie. Nu moest ik mezelf vertellen dat het mocht."

'Als thuiskomen in een huis waar je lang niet bent geweest'

Guido Joseph, de gitarist van de band, vertelt dat de muzikanten best zenuwachtig waren voor hun optreden. "Ik denk de zenuwen vooral voortkwamen uit het feit dat het weer een tijd geleden was. Dan wil je toch laten zien dat je het nog steeds kan. Maar op het moment dat je de eerste noot speelt en elkaar aankijkt is het gelijk weer heel vertrouwd." Nolet kan dit slechts beamen. "Het was als thuiskomen in een huis waar je lang niet bent geweest."

Wel is het voor de bandleden pijnlijk dat het na het testevenement weer even kan duren voor ze weer op het podium staan. "Normaal gesproken heb je volgende week weer een festival."

Ze hopen voor de hele industrie dat er snel weer meer mogelijk is. "Je merkte vandaag ook aan iedereen achter de schermen dat dit is wat ze het liefste doen", aldus Nolet. "We zijn heel blij dat het garantiefonds door is gekomen zodat festivalorganisatoren aan de slag kunnen."

Wat de rest van het jaar in petto heeft voor de band blijft logischerwijs onzeker. "We hebben wel een aantal shows staan, waaronder onze AFAS Live-show in december, die al drie keer verplaatst is. Het blijft afwachten, wij zijn in ieder geval ready."

Poepen van de zenuwen

Ook Bilal Wahib trad vandaag op tijdens het festival. "Het was zo fucking hard, dat kan ik je niet uitleggen in woorden. M'n stem is ook helemaal schor", vertelt de zanger. "Ik heb goed gezongen, ik heb fout gezongen. Alles kon en alles mocht. Ik zit nog helemaal vol met adrenaline."

Wahib was voor zijn optreden best zenuwachtig, geeft hij toe. "Als ik zenuwachtig ben moet ik altijd poepen, maar eenmaal op het podium lijkt het dan altijd alsof m'n lichaam tegen me gelogen heeft want dan moet ik helemaal niet meer. Ze hadden hier van die kliko-wc's en daar ga ik niet op."

Gelukkig voelde het gelijk vertrouwd op het podium. "Je kan niet heel veel fout doen want deze mensen komen echt om te feesten. Toen ik opkwam begon iedereen meteen te schreeuwen. Ik ben zo blij dat ik ben begonnen met zingen, ik besef nu wel echt hoe mooi dit vak is."

Gedragen door publiek

Doordat Wahibs grootste hits uitkwamen tijdens de coronacrisis, heeft hij nog niet eerder doorgehad hoeveel fans hij heeft. "Ik heb het nog niet kunnen voelen. Dus haalde ik bij elk nummer twee mensen op het podium. We hebben geknuffeld, want dat mocht nu." Ook vertelt de zanger dat hij in een moshpit terechtkwam en dat het publiek hem heeft gedragen.

De zanger heeft duidelijk genoten. "Ik wil nog duizenden shows doen als dat mag."

Bezoekers droegen mondkapje en tag

Het coronaproefevenement werd georganiseerd door Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid.

Zaterdag vond een dancefestival plaats op dezelfde locatie. Er waren vijftienhonderd bezoekers per festivaldag aanwezig. Alle bezoekers droegen een mondkapje en een tag, waarmee later bijvoorbeeld wordt geanalyseerd hoelang ze bij andere bezoekers in de buurt zijn geweest.

Bezoekers werden vooraf getest en kregen bij de toegang ook te maken met allerlei controles, zoals een temperatuurmeting. Daarna mochten ze zich vrij bewegen over het festivalterrein en zich zo natuurlijk mogelijk gedragen.