Het concert van The Streamers, dat zaterdagavond live werd uitgezonden vanuit theater Carré in Amsterdam, werd vanaf 404.000 apparaten bekeken. De organisatoren schatten dat er met zo'n 2,9 man per huishouden in totaal 1,2 miljoen mensen naar de show hebben gekeken.

The Streamers is een gelegenheidsband gevormd door Guus Meeuwis en verschillende collega-artiesten, onder wie Maan, Thomas Acda, Bilal Wahib en Typhoon. De livestream was gratis toegankelijk voor geïnteresseerden.

Volgens initiatiefnemer Machiel Hofman, die ook De Vrienden van Amstel LIVE! organiseert, werd er uit 82 verschillende landen naar de show gekeken. De meeste kijkers kwamen uit Nederland en België, maar er werd ook gekeken in India, Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Australië.

"Dat zijn dan natuurlijk expats, maar die hebben in deze tijd ook wel zin in een oer-Hollands feestje, net als de mensen in Nederland en de artiesten zelf", vertelt Hofman aan ANP. Daar kan Guus Meeuwis zich alleen maar bij aansluiten. "Wij konden nog uren door. We zijn voorlopig nog lang niet op."

De organisatie kreeg op de grote avond ook te maken met een lichte tegenslag, toen kijkers met een Android-apparaat problemen ervoeren met de livestream. "Maar dat was vrij snel verholpen tijdens het voorprogramma", vertelt Hofman. "Dat is ook de reden dat we zo'n voorprogramma hebben. Je moet het vergelijken met een echte concertzaal, daar kan ook niet iedereen tegelijk naar binnen. Dat kost tijd."

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht stond dat er 1,2 miljoen mensen naar de livestream keken. Na publicatie van dit bericht bleek het om een schatting van de organisatie te gaan.