Duitsland experimenteert net als Nederland met het organiseren van culturele testevenementen tijdens de coronacrisis. De Berliner Philharmoniker, het beroemde filharmonisch orkest van Berlijn, trad zaterdagavond voor het eerst in maanden op voor een publiek van zo'n duizend bezoekers.

Een negatieve coronatest was een voorwaarde om binnen te komen in de Berliner Philharmonie, het goudkleurige concertgebouw aan de rand van stadspark Tiergarten.

De tickets voor het concert waren binnen drie minuten uitverkocht. Voor de gelegenheid was naast het concertgebouw een coronatestlocatie ingericht. Daar onderging ongeveer de helft van het publiek een sneltest. De bezoekers kregen de testuitslag op hun telefoon en moesten die laten zien bij de ingang. De andere helft van het publiek ging vooraf naar andere testcentra.

Het optreden maakt deel uit van een reeks van negen proefevenementen, waar onderzoekers meer te weten willen komen over het verantwoord organiseren van bijeenkomsten met grote groepen mensen. De proeven in Berlijn zijn vergelijkbaar met de Fieldlab-evenementen in Nederland.

De bezoekers van het concert moesten zaterdagavond niet alleen een test ondergaan, maar ook afstand houden tot anderen en een mondkapje dragen. In de zaal werden tussen de bezoekers stoelen opengelaten.