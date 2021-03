Lana Del Rey heeft zaterdag via Instagram een nieuw album aangekondigd. Rock Candy Sweet verschijnt volgens de zangeres op 1 juni.

Het zevende album van Del Rey is de opvolger van Chemtrails Over The Country Club. Dat album verscheen vrijdag na zes maanden vertraging vrijdag.

Del Rey geeft geen details over de nummers op rock Candy Sweet prijs. Ook vertelt ze niets over mogelijke samenwerkingen met andere artiesten.

Del Rey werd in 2012 bij het grote publiek bekend door het nummer Video Games. Sindsdien scoorde ze hits met liedjes als Summertime Sadness, Young & Beautiful en Love.