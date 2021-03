Duncan Laurence heeft zijn eerste optreden in een Amerikaanse talkshow geboekt. De Nederlandse Songfestival-winnaar is woensdag te zien in het bekende praatprogramma The Today Show van tv-zender NBC.

Laurence gaat in de talkshow Arcade zingen, het nummer waarmee hij in 2019 het Eurovisie Songfestival won. "WHAAA! Mijn eerste optreden op de Amerikaanse tv", schrijft de zanger op Instagram.

Hoewel het alweer bijna twee jaar geleden is dat Laurence de songfestivalbokaal in ontvangst nam, is Arcade sinds begin dit jaar een hit in de Verenigde Staten. Het liedje staat op de rand van een notering in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Maar weinig Nederlandse artiesten slaagden erin om in die hitlijst terecht te komen.

De nieuwe bekendheid van Arcade in de VS dankt Laurence aan de app TikTok. Talloze gebruikers maakten de afgelopen maanden filmpjes waarin het nummer te horen is.