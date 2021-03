Dit weekend vinden de laatste twee coronaproefevenementen van Fieldlab plaats. Zaterdag is het tijd voor het Back to Live-dancefestival op het festivalterrein in Biddinghuizen, waar onder anderen dj Reinier Zonneveld na een jaar weer op een podium staat.

Het optreden van Zonneveld op het festivalterrein, waar ook Lowlands en Defqon.1 worden georganiseerd, voelt als zijn allereerste show. Voor het eerst in een jaar staat de Nederlandse dj weer op de bühne. "Het voelt bijna niet echt, maar het gaat toch echt gebeuren", zegt de dertigjarige Zonneveld.

Naast Zonneveld staan ook Joris Voorn, Colin Benders, Nicky Elisabeth en Moody Mehran op het festival dat wordt georganiseerd door Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid.

Voordat de coronacrisis uitbrak, was optreden dagelijkse kost voor Zonneveld. "Nu zit ik elke dag thuis om nieuwe muziek te maken. Dat was in het begin best even wennen, maar het heeft ook positieve kanten", vertelt hij. "Vaak zat ik in het vliegtuig te werken aan nieuwe muziek. Niet bepaald praktisch en er was vooral heel veel tijdsdruk. Dat kan ik nu op m'n gemakje in de studio doen."

Festivalterrein

Zondag vindt op het terrein in Biddinghuizen een popfestival plaats met artiesten als Froukje, De Staat, Maan en Bilal Wahib.

Er worden vijftienhonderd bezoekers per festivaldag verwacht. Alle bezoekers dragen een mondkapje en een tag, waarmee later bijvoorbeeld wordt geanalyseerd hoelang ze bij andere bezoekers in de buurt zijn geweest.

Bezoekers worden vooraf getest en krijgen bij de toegang ook te maken met allerlei controles, zoals een temperatuurmeting. Daarna mogen ze zich vrij bewegen over het festivalterrein en zich zo natuurlijk mogelijk gedragen.

Het is een compact festivalterrein met twee podia. De festivals zijn openluchtevenementen, maar er is bij de podia overkapping ter beschutting. Net als op alle andere locaties wordt ook hier de luchtkwaliteit gemeten. Het algemene beeld laat zien dat het organiseren van evenementen in de buitenlucht veiliger is dan binnen. Fieldlab is benieuwd wat er gebeurt als je een overkapping plaatst, maar wel luchtstromen via de zijkanten toelaat.