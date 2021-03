Sting heeft er spijt van dat The Police in 2007, ruim twintig jaar na de breuk, weer bij elkaar kwam voor een wereldtournee. De zanger vond het vooral nostalgisch, en dat is niet het gevoel dat hij aan de reünie had willen overhouden.

De Brit zag het destijds al als een "uiting van nostalgie" om weer met gitarist Andy Summers en drummer Stewart Copeland op het podium te staan. "Dat was simpelweg mijn gevoel erbij, en zo kijk ik er vandaag de dag nog steeds naar", zegt de 69-jarige Sting, die eigenlijk Gordon Sumner heet, in de Britse editie van het tijdschrift Readers Digest.

Dat is niets ten nadele van zijn oud-collega's en de wijze waarop de tour verliep, benadrukt de zanger. "Maar als ik wist dat ik er enkel met dit gevoel aan zou terugdenken, dan had ik het nooit gedaan."

The Police werd in 1977 opgericht en scoorde hits als Message in a Bottle, Every Breath You Take en Don't Stand So Close To Me. In 1986 ging de band uit elkaar. Sting heeft sinds de breuk vijftien soloplaten uitgebracht.

Ook Summers en Copeland hadden na The Police nieuw succes. Zo bleef Summers muziek maken, componeerde hij voor films en is hij een succesvolle fotograaf. Ook Copeland is aan de slag gegaan als componist, voor onder meer films, videospelletjes en het theater.