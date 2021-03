Hoewel Henk Poort in 1988 een zangwedstrijd won, denkt hij dat hij geen succes zou hebben gehad als hij eerder in zijn carrière had meegedaan aan een talentenjacht. Dat vertelt de opera- en musicalzanger in De Telegraaf.

"Ik vraag me weleens af of ik ooit zo ver in mijn vak was gekomen als ik in 'mijn tijd' had meegedaan aan een talentenjacht als We Want More", aldus Poort. "Ik geloof niet dat ik als winnaar uit de bus zou zijn gekomen."

Poort is samen met collega-zangers Trijntje Oosterhuis en André Hazes jurylid in We Want More, dat vorige week begon aan een tweede seizoen. "Het verbaast me hoe hoog het zangniveau in Nederland is", zegt hij over de talentenjacht.

In 1988 won Poort op 32-jarige leeftijd de eerste editie van het Cristina Deutekom Concours, een tweejaarlijkse zangwedstrijd voor jonge zangtalenten. De prijs is vernoemd naar de Nederlandse operazangeres Cristina Deutekom (1931-2014).