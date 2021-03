De Alliantie van Evenementenbouwers, waarin onder meer de organisaties achter het Eurovisie Songfestival, Lowlands en Ahoy zich hebben verenigd, is opgelucht dat nu duidelijk is hoe het garantiefonds van de overheid eruit zal zien.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken liet vrijdag aan NU.nl weten dat het kabinet organisaties tegemoetkomt als hun evenementen in de tweede helft van dit jaar vanwege coronamaatregelen niet kunnen doorgaan. Ze krijgen 80 procent van de gemaakte kosten terug als gift en de rest ontvangen ze als lening.

"Het is een heel belangrijk signaal vanuit de overheid naar de samenleving dat onze sector kan beginnen met de organisatie van evenementen na 1 juli met de oorspronkelijke capaciteit", zegt woordvoerder Jolanda Jansen, die tevens directeur van Ahoy is.

"Hier spreekt vertrouwen uit. Al blijft het een domper voor de evenementen die eerder zouden moeten plaatsvinden en niet verplaatst kunnen worden en daardoor nu buiten de boot vallen."

'We kunnen eindelijk aan de slag'

Ook MOJO, de organisator van onder meer Lowlands, is blij dat er nu duidelijkheid is, zegt woordvoerder Marjanne Manders tegen NU.nl. "Hier wachten we al sinds januari op." Manders benadrukt dat MOJO nu geen zak geld van de overheid krijgt, maar dat het om een verzekeringspot gaat. "We kunnen aan de slag met het organiseren van festivals en als die uiteindelijk niet doorgaan, kunnen we terugvallen op de regeling. Dat is heel fijn, want onze verzekering sluit pandemieën nu uit én we hebben al een jaar niks verdiend."

MOJO zal in de komende tijd bekijken wat haalbaar is. "Zoals je hebt gelezen, hebben we North Sea Jazz weer met een jaar moeten uitstellen. Per festival gaan we bekijken of er een reële kans is dat het haalbaar is."

Ook ID&T, de organisatie achter onder meer Mysteryland en Defqon, zegt te gaan beginnen met de voorbereiding van de festivals. "We gaan ons de komende dagen met onze teams beraden op hoe we dit fonds op de juiste manier kunnen inzetten en de festivals zo goed mogelijk kunnen voorbereiden", laat financieel directeur Bastiaan Heuft weten.

"Daarnaast is het ook geweldig nieuws voor alle mensen die een ticket hebben gekocht en komende zomer weer het leven willen vieren."