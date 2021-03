Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Lana Del Rey - White Dress

Lana Del Rey heeft eindelijk haar nieuwe album Chemtrails Over The Country Club uitgebracht. De plaat moest eigenlijk vorig jaar al verschijnen, maar liep verschillende keren vertraging op. Eerst omdat Del Rey nog niet helemaal tevreden was met het resultaat en later nog eens wegens het coronavirus.

Het elf liedjes tellende album bevat de singles Let Me Love You Like A Woman en het titellied. Chemtrails Over The Country Club is het zesde album dat Elizabeth Grant onder haar artiestennaam Lana Del Rey uitbrengt. De plaat volgt Norman Fucking Rockwell uit 2019 op. Deze plaat werd door recensenten gezien als een van de beste werken van dat jaar.

Justin Bieber & Daniel Caesar & Giveon - Peaches

Justin Bieber heeft zeker niet stilgezeten tijdens de lockdown. De Canadese popster brengt amper een jaar na Changes alweer een nieuw album uit. De plaat heet Justice en bevat de nummers Holy, Lonely, Hold On en Anyone die hij in de afgelopen tijd als singles uitbracht. Op de plaat zijn verder samenwerkingen te vinden met artiesten als Khalid, The Kid LAROI en Burna Boy. De zanger brengt ook gelijk een videoclip uit voor de nieuwe single Peaches, een samenwerking met Daniel Caesar en Giveon.

Frenna - Come Thru

Rapper Frenna bracht eerder deze week zijn nieuwe album Highest uit. Op deze plaat is hij ook in het Engels te horen. Op het zestien nummers tellende album staan samenwerkingen met onder anderen Kevin, Lijpe, Murda en Yemi Alade, een Nigeriaanse zangeres die ook op het Lion King-album van Beyoncé te horen is.

Davina Michelle - Nobody Is Perfect

Davina Michelle verrast haar fans met de release van haar nieuwe single Nobody Is Perfect. Het is haar tweede single van het jaar na het uitbrengen van de Big Brother-soundtrack. De zangeres vertelt dat ze inspiratie voor haar nieuwe nummer kreeg door gesprekken die ze voerde als Ambassadeur van de Vrijheid. "Ik hoop dat dit lied mensen doet realiseren dat iedereen dingen heeft meegemaakt en imperfecties heeft, maar dat dit ons uniek maakt en onze wereld kleurrijk", schrijft ze op Instagram.

Racoon - Hee Joh Jip

Racoon scoorde in 2012 een grote hit met Oceaan, het eerste Nederlandstalige nummer van de band, en besloot vorig jaar eens een volledig Nederlandstalig album te maken. De eerste single Het Is Al Laat Toch werd wederom een succes en hetzelfde geldt voor opvolger De Echte Vent.

In het najaar moet het album verschijnen, maar de Zeeuwse band brengt nu alvast de volgende single Hee Joh Jip uit. Het nummer gaat over een man met liefdesverdriet. "Hij is verdrietig, alleen en zit aan de grond. Men zegt dat er meer vrouwen zijn dan kerktorens, maar dat gelooft hij niet", aldus zanger Bart van der Weide.

Emma Heesters - Schat Ik Ben Ok

Emma Heesters brak in 2019 door bij het grote publiek dankzij haar deelname aan Beste Zangers, dat haar de hit Pa Olvidarte met Rolf Sanchez opleverde. Sindsdien scoorde ze hits met nummers als Waar Ga Je Heen en Kris Kross Amsterdam-samenwerkingen Donderdag en Loop Niet Weg. Haar nieuwe single heet Schat Ik Ben Ok en werd door Heesters geschreven in samenwerking met Ramon de Wilde, Oliver Rosa en Catalina Schweighauser.

