Het kabinet komt organisaties tegemoet als hun evenementen in de tweede helft van dit jaar vanwege coronamaatregelen niet kunnen doorgaan. Ze krijgen 80 procent van de gemaakte kosten terug als gift en ontvangen de rest als lening. Dat laat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) aan NU.nl weten.

Keijzer en minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) hebben de details van de regeling vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Organisaties uit de sport- en entertainmentbranche vragen al sinds eind vorig jaar om een garantiefonds, zodat ze zonder grote risico's kunnen beginnen met het voorbereiden van evenementen die in de zomer en het najaar plaatsvinden. Met deze regeling kunnen zij dus van start.

De regeling geldt voor festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen in Nederland die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. De regel geldt niet voor organisaties die dit jaar voor het eerst een evenement opzetten.

Met het geld worden de kosten die organisaties maken voor bijvoorbeeld logistiek, veiligheid en personeel gedekt als het festival niet doorgaat. De regeling geldt niet voor het betalen van gages aan buitenlandse artiesten.

Eerder geplande evenementen kunnen worden verschoven naar een datum vanaf juli 2021 om ook aanspraak te kunnen maken op de regeling. In totaal is er 385 miljoen euro voor de regeling gereserveerd.

Meer bezoekers bij toename van het aantal vaccinaties

In juli moeten alle volwassenen in Nederland (die dat willen) op zijn minst één dosis van een coronavaccin gehad hebben. Het kabinet verwacht echter niet dat vanaf 1 juli evenementen weer kunnen plaatsvinden zoals voor de coronacrisis. Wel wordt ervan uitgegaan dat het rond die datum verantwoord is om evenementen te organiseren.

"Als dan blijkt dat we, ook met de resultaten van Fieldlab Evenementen en de toename van het aantal vaccinaties, vergaande veiligheid kunnen organiseren, kunnen er meer bezoekers naar festivals en evenementen komen. En ons weer vermaken met muziek en al die andere vormen van cultuur die we nu zo moeten missen", zegt Van Engelshoven.

Wat zijn de voorwaarden van de regeling? Het gaat om evenementen tussen 1 juli en 31 december.

Geplande evenementen mogen worden verschoven naar 1 juli of later.

De regeling is alleen voor evenementen die bij de voorgaande twee edities een annuleringsverzekering hadden.

385 miljoen euro wordt over de verschillende aanvragen verdeeld en de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

De regeling geldt als het evenement wordt verboden door de Rijksoverheid vanwege het epidemiologische beeld en de organisator als gevolg daarvan het evenement annuleert.

'Publiek hunkert weer naar een concert'

"Onze Nederlandse evenementensector is internationaal toonaangevend en dat willen we graag zo houden. Niet alleen de organisatoren, maar ook het publiek hunkert weer naar een concert, een festival, een voetbalwedstrijd", zegt Keijzer.

"Maar een evenement organiseren kost tijd. Door de huidige coronacrisis is het niet alleen lastig plannen, ook het dragen van de kosten zorgt voor onzekerheid. Met de garantie die met deze regeling gegeven wordt, willen we die onzekerheid wegnemen. Zodat de organisatoren en al die ondernemers die daar achter zitten weer aan de slag kunnen en we hopelijk in de zomer weer met zijn allen op een evenement kunnen genieten."