De Britse band Years & Years is voortaan het soloproject van zanger Olly Alexander. Het drietal schrijft op Instagram dat het nieuwe Years & Years-album het werk van Alexander is en daarom is besloten niet als band verder te gaan.

Years & Years, dat in 2015 groots doorbrak met hits als King en Desire, bestond uit zanger Alexander, en toetsenisten en gitaristen Emre Türkmen en Mikey Goldsworthy. In hun verklaring schrijven ze dat er veranderingen zijn geweest waar ze hun volgers van op de hoogte willen brengen.

"Het volgende album is het werk van Olly en we hebben daarom besloten dat Years & Years zijn soloproject wordt. We zijn alle drie nog goed met elkaar bevriend", verzekeren ze. Goldsworthy blijft dan ook bij Years & Years betrokken en staat tijdens liveshows op het podium als muzikant. Türkmen gaat zich volledig richten op schrijven en produceren.

Years & Years bracht als drietal twee albums uit. De tweede, Palo Santo, verscheen in 2018. Years & Years belooft in de verklaring dit voorjaar nog met nieuwe muziek te komen. Zanger Alexander is ook acteur en speelt een hoofdrol in de serie It's A Sin die op NPO Plus te zien is.