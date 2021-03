Het Belgische dancefestival Tomorrowland is uitgesteld naar het einde van de zomer vanwege het coronavirus. De komende editie staat nu niet voor eind juli, maar voor eind augustus en begin september gepland.

Tomorrowland, waar doorgaans ook veel Nederlanders op afkomen, baseert zich naar eigen zeggen op advies van experts en overheden en de vooruitzichten van de vaccinatiestrategie en testevents.

"We willen er heel graag voor gaan", zegt een woordvoerder tegen persbureau Belga. "We willen positief en hoopvol blijven over een onvergetelijk einde van de zomer van 2021, maar beseffen ook dat de kans bestaat dat de zestiende editie van Tomorrowland in 2022 zal plaatsvinden."

De festivalorganisatie houdt ook nog een slag om de arm door eventueel een kleinschaliger evenement te organiseren als een volwaardig festival niet zou kunnen. "We kiezen nu voor een positieve mindset en gaan uit van het beste scenario: een Tomorrowland zoals andere jaren", aldus de woordvoerder. "Als dat toch niet mogelijk zou blijken, zullen we bekijken wat we wel kunnen doen. We willen heel graag iets organiseren."

Andere Belgische festivals als Rock Werchter en Graspop werden eerder wel afgeblazen.