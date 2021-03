De Fieldlab-festivals gaan komend weekend door zoals aangekondigd. Dat laat een woordvoerder van Fieldlab desgevraagd aan NU.nl weten. Afgelopen weekend moesten de festivals worden uitgesteld vanwege de slechte weersomstandigheden.

Het weer voor het komende weekend ziet er echter gunstig uit en dus zullen er op het festivalterrein in Biddinghuizen een pop- en een dancefestival georganiseerd worden.

Mensen met een kaartje die niet op de nieuwe data kunnen komen, konden hun toegangsbewijzen teruggeven. Daar is echter heel beperkt gebruik van gemaakt, stelt de woordvoerder. "Er zijn nog geen honderd kaarten per dag teruggekomen en die waren gisteren in no time weer verkocht."

Er worden vijftienhonderd bezoekers per festivaldag verwacht. In tegenstelling tot bij de evenementen in de Ziggo Dome worden hier geen aparte bubbels ingericht. Wel dragen alle bezoekers een mondkapje en een tag, waarmee later wordt geanalyseerd hoelang ze bij andere bezoekers in de buurt zijn geweest.

Bezoekers mogen zich vrij bewegen over het terrein

Bezoekers worden vooraf getest en krijgen bij de toegang ook te maken met allerlei controles, zoals een temperatuurmeting. Daarna mogen ze zich vrij bewegen over het festivalterrein en zich zo natuurlijk mogelijk gedragen.

De festivals behoren tot een serie proefevenementen van Fieldlab Evenementen, een initiatief van de overheid en de sectoren die zakelijke evenementen en publieksevenementen organiseren.

Bij die evenementen wordt bekeken hoe tijdens de coronacrisis op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden. Eerder in de reeks werden al een congres, een theatervoorstelling van Guido Weijers, twee voetbalwedstrijden, een concert van André Hazes en een dancefeest georganiseerd.