Rock Werchter gaat dit jaar definitief niet door. De organisatie van het Belgische muziekfestival heeft voor het tweede jaar op rij besloten het evenement met een jaar te verplaatsen vanwege het coronavirus en hoopt nu op de zomer van 2022.

Over de beslissing is lang nagedacht. "De voorbije maanden overlegden we intens met overheden, experts, andere festivals in binnen- en buitenland, dit met oog op een veilige heropstart. De veiligheid en gezondheid van de fans, van crew en medewerkers en de artiesten is altijd onze hoogste prioriteit", aldus de organisatie.

"We zijn tot de conclusie gekomen dat we het festival niet normaal kunnen voorbereiden noch hebben we zekerheid dat eens de datum daar is, het festival kan doorgaan in volle vorm. We willen de fans en artiesten enkel de allerbeste Rock Werchter-ervaring bieden. In de huidige omstandigheden kunnen we dit niet realiseren."

Rock Werchter sluit zich aan bij de organisatie van grote festivals in Duitsland, die vorige week bekendmaakten opnieuw een jaar over te slaan. In Nederland gaan de voorbereidingen voor Lowlands en Pinkpop vooralsnog gewoon door.