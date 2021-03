De organisatie van Lowlands gaat ervan uit dat het festival eind augustus kan doorgaan. Ze deelt dinsdag de namen van de eerste 54 bevestigde artiesten, waaronder The Chemical Brothers en Liam Gallagher.

De twee artiesten zouden ook op de editie van 2020 optreden, maar het festival werd wegens het coronavirus afgeblazen.

"We gaan ervan uit dat het mogelijk is om Lowlands van 20 tot en met 22 augustus 2021 op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden - zonder 1,5 meter afstand of beperking in bezoekersaantal", laat de organisatie weten. "Natuurlijk is daar tegen die tijd toestemming van de overheid voor nodig."

Andere namen van acts die zijn geboekt voor het festival in Biddinghuizen, zijn Balthazar, Eefje de Visser, The Opposites, Typhoon, Yungblud en Amelie Lens. De line-up is wegens de onzekerheid rond de pandemie wel onder voorbehoud.

De organisatie laat daarnaast weten aan verschillende scenario's te werken om Lowlands veilig plaats te laten vinden. Mocht hierover meer zekerheid komen, dan zal dit met het publiek worden gedeeld.

Het festival van 2020 was volledig uitverkocht en kaarthouders kunnen met hun ticket ook dit jaar terecht. Er is nog een klein aantal kaarten beschikbaar, als gevolg van mensen die ervoor kozen om hun kaartje weer in te leveren. De startdatum van de verkoop van de overgebleven kaarten wordt op een later moment bekendgemaakt.