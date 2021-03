Demi Lovato brengt op 2 april haar zevende album uit. De zangeres en actrice schrijft dinsdag op Instagram dat de plaat Dancing With The Devil... The Art Of Starting Over gaat heten.

Het is Lovato's eerste album in vier jaar tijd. In 2017 verscheen haar recentste plaat Tell Me You Love Me. Sindsdien bracht ze nog wel singles als Anyone, I Love Me, I'm Ready met Sam Smith en OK Not To Be OK met Marshmello uit.

Een week voor de release van het album verschijnt op YouTube het eerste deel van de documentaire Demi Lovato: Dancing with the Devil. In de film wordt de zangeres gevolgd na haar bijna fatale overdosis in 2018.

Lovato vertelt via de app Clubhouse dat het album haar verhaal van de afgelopen jaren vertelt. Het eerste deel bestaat dan ook vooral uit zwaardere, emotionele nummers, terwijl het tweede deel lichtvoetiger is.

Lovato scoorde in Nederland haar grootste hits met Échame La Culpa (een samenwerking met Luis Fonsi) en Solo (een samenwerking met Clean Bandit).