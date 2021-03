U2 deelt vier oude concerten gratis op YouTube. Het zijn shows die eerder al zijn opgenomen, maar voor de gelegenheid is de beeld- en geluidskwaliteit verbeterd. Ook worden de optredens voorzien van een digitaal voorprogramma, maakte de band maandag bekend.

Het eerste concert wordt woensdag 17 maart gedeeld. Het gaat om een optreden uit 2001, dat de band in het Ierse Slane Castle gaf. Zanger Dermot Kennedy zal de show openen.

Op 25 maart verschijnt een concert dat U2 in 1983 in Colorado gaf. De band Fontaines D.C. verzorgt daarvoor het voorprogramma.

Volgende maand verschijnen de laatste twee shows. Het gaat om een optreden in Mexico-Stad uit 1997, dat zangeres Carla Morrison op 1 april opent. De laatste show, een concert in Parijs uit 2015, verschijnt op 10 april. De band Feu! Chatterton staat in het voorprogramma.

Alle vier de concerten zijn steeds 48 uur te bekijken via het YouTube-kanaal van U2.