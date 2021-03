Tot en met 5 mei is er geen ruimte voor het organiseren van publieke evenementen, zo hebben de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad maandag besloten. Grote feesten op onder andere Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) zijn dus niet mogelijk.

Zelfs als de coronamaatregelen voor die tijd aanzienlijk versoepeld zouden worden, zullen gemeenten tot die tijd geen vergunningen voor de feesten afgeven, zo hebben de burgemeesters afgesproken met ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Ze willen daarmee duidelijkheid scheppen voor de organisatoren van evenementen, aldus Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.

"Een groot evenement op poten zetten kost veel voorbereidingstijd. We weten nu niet of een publieksfeest eind april of begin mei mogelijk zal zijn. En in die tijd zijn er normaal gesproken zo veel feestelijkheden dat het hele land de straat opgaat. We vonden daarom dat we nu de knoop door moesten hakken en duidelijk moesten zijn, ook al zouden er dan veel meer vrijheden zijn", aldus Bruls.

De burgemeesters wilden de periode waarin ze geen vergunningen afgeven niet oprekken tot 1 juni of 1 juli. Bruls: "Dat is te ver in de tijd. Als de vaccinaties goed op stoom zijn moet dat een rol gaan spelen in het afschalen van maatregelen, vinden wij."

"Dan moet de samenleving zich meer en meer openen. Je kan niet doorgaan met alles te verbieden; we moeten ook perspectief bieden. Daarom zijn we heel blij met de proefexperimenten in de FieldLabs. Zo leren we hoe het allemaal wel kan."

Het kabinet gaat het standpunt van het Veiligheidsberaad verwerken in de routekaart voor de coronamaatregelen. Volgende week neemt het kabinet weer nieuwe besluiten.