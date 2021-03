Jonna Fraser, Davina Michelle en Tino Martin zijn benoemd tot de Ambassadeurs van de Vrijheid van dit jaar en zijn aan de verschillende Bevrijdingsdagfestivals verbonden. De festiviteiten vinden vanwege het coronavirus voor de tweede maal online plaats.

Fraser, Michelle en Martin zullen in de aanloop naar 5 mei op zoek gaan naar wat (on)vrijheid voor hen betekent.

Martin zal samen met schrijfster Natascha van Weezel een bezoek brengen aan Auschwitz en met haar in gesprek gaan over de Holocaust. Michelle roept haar volgers op om verhalen over vrijheid te delen en Fraser zal een verhaal maken over zijn afkomst. Hun bevindingen worden in de aanloop naar 4 en 5 mei online gedeeld.

Vanwege het coronavirus kunnen de Bevrijdingsfestivals alleen online bezocht worden. Via een livestream zijn er meer dan tweehonderd optredens en activiteiten te zien en te volgen. De komende tijd zal de line-up hiervan bekend worden gemaakt.

Normaliter worden verspreid over het land veertien verschillende festivals georganiseerd. Traditiegetrouw wordt in de nacht van 4 op 5 mei het Vrijheidsvuur ontstoken in Wageningen en dat gebeurt later ook in de veertien steden waar de festivals plaatsvinden.

Het 5 mei-concert vindt net als afgelopen jaar niet buiten op de Amstel plaats, maar binnen in Koninklijk Theater Carré. Het concert wordt door de NOS live uitgezonden op NPO1.