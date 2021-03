Zara Larsson wil alleen singles uitbrengen waarvan ze zelf denkt dat het nummer 1-hits zouden kunnen worden. De Zweedse popzangeres vertelt in gesprek met NU.nl dat ze zich er niet voor schaamt dat ze graag wil dat haar muziek succesvol is.

Larsson, die in 2015 internationaal doorbrak met haar single Lush Life en onlangs haar derde plaat Poster Girl uitbracht, zegt zich wel te realiseren dat succes niet de enige maatstaf is. "Als je je alleen maar richt op het behalen van het succes, waarom maak je dan muziek?", vraagt de 23-jarige zangeres zich hardop af. "Als ik zelf niet trots zou zijn op mijn werk en het wordt ook nog eens geen succes, dan houd ik niets over."

"Ik wil graag dat mijn werk succesvol is en dat mensen er plezier aan beleven, maar ik wil vooral liedjes maken die ik zelf goed vind. Natuurlijk moet je ook wat geluk hebben om een hit te scoren ter grootte van Lush Life (het nummer is inmiddels ruim 950 miljoen keer beluisterd op Spotify, red.), maar ik breng nooit iets uit waarvan ik zelf niet geloof dat het een nummer 1-hit zou kunnen worden."

Larsson krijgt dan ook weleens teleurstellingen te verwerken als een nummer minder goed aanslaat, maar heeft vooral geleerd door te zetten en niet op te geven. "Ook voor Lush Life had ik nummers die minder succesvol waren en dat gebeurde daarna ook weer. Het publiek vergeet minder succesvolle liedjes zo weer, dus je moet blijven doorzetten en dan blijft er vanzelf weer iets plakken. Je moet vooral je momentum niet verliezen."

201 Zara Larsson - Lush Life

'Ik ben geen Rihanna waar mensen jaren op gaan wachten'

De zangeres had achteraf ook niet vier jaar willen wachten met het uitbrengen van de opvolger op So Good, haar eerste internationale album dat in 2017 verscheen. "Ik ben geen Rihanna waar mensen jaren op gaan zitten wachten."

De vertraging is voor een groot deel te wijten aan het coronavirus. Poster Girl was zo goed als af toen de wereld voor het eerst in lockdown ging. "Ik weet nog dat ik toen tegen mijn team zei: 'Ik wil het album na de lockdown uitbrengen, maar wat als dit tot de zomer gaat duren?' En kijk hoe we er een jaar later bij zitten. Ik wilde nu niet nog langer wachten. Liedjes die ik vier jaar geleden over mijn gevoelens schreef worden voor mijzelf op een gegeven moment ook wat minder relevant."

“Het is anders in Zweden, omdat het mensen minder boeit dat je bekend bent. Er worden geen roddels geschreven over kinderen en we hebben geen paparazzi.”

"De muziekindustrie verandert ook erg snel en het geluid dat hip is ook. Ik ben daarom blij dat het funky uptempo geluid van Poster Girl juist goed in deze tijd past. Kijk maar naar Dua Lipa en The Weeknd die tijdens lockdown hun op disco en de jaren tachtig geïnspireerde albums uitbrachten."

'Dat er bij mensen posters van mij hangen, blijft bizar'

De titel Poster Girl, naar een gelijknamig nummer op de plaat, is vooral bedoeld als ode aan zangeressen als Beyoncé, Céline Dion, Britney Spears en Christina Aguilera naar wie Larsson op jongere leeftijd zelf opkeek. "Het is ook een knipoog naar het feit dat ik zelf artiest ben, maar vooral ook altijd een popfan blijf. Dat er nu misschien mensen zijn die een poster van mij hebben hangen, blijft bizar."

Larsson brak in Zweden al op tienjarige leeftijd door toen ze de Zweedse versie van Got Talent won. In tegenstelling tot vele Amerikaanse sterren ondervindt Larsson geen last van haar sterrenstatus op jonge leeftijd. "Het is anders in Zweden, omdat het mensen minder boeit dat je bekend bent. Er worden geen roddels geschreven over kinderen en we hebben geen paparazzi."

"Ik heb eigenlijk een hele normale jeugd gehad. Mijn carrière heeft eigenlijk alleen maar voordelen opgeleverd. Ik kon op jonge leeftijd al reizen en toen ik achttien werd, hoefde ik nooit in de rij te staan voor een club."