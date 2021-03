De Duitse dance-act Scooter staat op 24 maart 2022 in de Ziggo Dome. Het gaat om de grootste show die de raveband, waarvan H.P. Baxxter het gezicht is, ooit in Nederland gaf.

Het concert is onderdeel van de God Save the Rave Arena Tour.

Scooter werd in 1993 opgericht in de Duitse stad Hamburg. Momenteel bestaat de dance-act uit Baxxter, Michael Simon en Sebastian Schilde.

De band verkocht meer dan 30 miljoen platen, ging tientallen keren platina en scoorde 23 keer een plek in de top tien. Vooral de nummers Hyper Hyper, Move Your Ass en How Much Is the Fish scoorden in Nederland goed.

De ticketverkoop voor het optreden in de Ziggo Dome start op 19 maart om 10.00 uur.