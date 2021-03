De beroemde gitaar waarmee Elvis Presley in 1968 met een tv-special zijn comeback op het podium maakte, gaat onder de hamer. Dat meldt TMZ zondag.

Nadat Presley zich zeven jaar lang op acteren en studiomuziek had gestort, besloot hij in 1968 weer een liveconcert te geven. Met de rode Hagstrom Viking II-gitaar trad hij op in het programma Elvis. Daarna volgden een lange reeks concerten in Las Vegas en een aantal zeer winstgevende tournees.

Veilinghuis Kruse GWS Auctions verwacht dat het instrument tussen de 750.000 en 1 miljoen dollar (629.000 tot 838.000 euro) zal opleveren. Degene die het hoogste bod uitbrengt, krijgt er een velletje bladmuziek van de tv-special bij. De biedingenstrijd gaat op 27 maart van start.