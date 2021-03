De voormalige Girls Aloud-zangeres Sarah Harding heeft waarschijnlijk niet lang meer te leven. De 39-jarige Britse heeft uitgezaaide borstkanker en haalt het einde van het jaar niet meer, verwachten haar artsen.

"In december vertelde mijn arts dat ik waarschijnlijk voor de laatste keer kerst kon vieren", schrijft Harding in haar memoires Hear Me Out, waaruit The Times zaterdag een fragment publiceerde. "Ik wil geen exacte prognose. Ik weet niet waarom iemand dat zou willen."

"Troost en zo min mogelijk pijn is nu het belangrijkste voor mij", vervolgt de zangeres, die elf jaar deel uitmaakte van meidengroep Girls Aloud. Ze probeert nu van ieder moment dat ze nog heeft te genieten.

Harding maakte vorig jaar bekend dat ze ziek is. In augustus werd duidelijk dat de kanker is uitgezaaid.

De zangeres was onderdeel van de Britse girlband Girls Aloud samen met Cheryl Cole, Nadine Coyle, Kimberley Walsh en Nicola Roberts. De groep scoorde tussen 2002 en 2012 meer dan twintig toptienhits in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland werden de singles Sound Of The Underground en Jump ook hits.