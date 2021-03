De line-up van de twee uitgestelde Back to Live-testfestivals van Fieldlab verhuist bijna in zijn geheel mee naar volgend weekeinde. Slechts drie artiesten zijn verhinderd, laat MOJO zaterdag weten.

Tijdens het dancefestival op zaterdag kunnen Philou Louzolo en Suze Ijó er niet bij zijn. Daarvoor in de plaats is in ieder geval Moody Mehran bevestigd.

Op de zondag is Jett Rebel voor het popfestival verhinderd. Zijn plaats wordt ingenomen door Gotu Jim.

De evenementen zouden eigenlijk dit weekend plaatsvinden, maar werden vrijdagochtend uitgesteld in verband met het voorspelde slechte weer. De organisatie vreesde dat de resultaten niet meer representatief zouden zijn als bezoekers bijvoorbeeld niet meer komen of eerder naar huis gaan.