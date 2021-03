Elisah Baijens, de dochter van Liesbeth List, heeft postuum een duet met haar vorig jaar overleden moeder opgenomen. Het gaat om het nummer Jij moet blijven, vertelt ze in AD Magazine.

Baijens zong vorig jaar na het overlijden van haar moeder al het nummer Vanaf vandaag voor haar. "Toen mijn moeder overleed, dacht ik: iemand moet dat voor haar zingen. Het gaat over hoe iemand voortleeft", aldus Baijens. Haar echtgenoot Marc haalde haar over om het te zingen.

"Mijn moeder had graag gezien dat ik ook was gaan zingen", vertelt ze. "Maar ik heb geen ambities in die richting. Ik voel me niet prettig op een podium en zie mezelf niet als een zangeres. Gelukkig is er met bepaalde techniek veel mogelijk om het beter te laten klinken."

Voor Jij moet blijven lagen nog opnames van List op de plank. "Marc zei: 'Zullen we kijken of we de stemmen van jullie bij elkaar kunnen zetten?' Ik twijfelde, was het niet gek? En nogmaals, ik ben geen zangeres. Het was een grote uitdaging, want we zingen een totaal andere toonhoogte. Toch wilde ik het graag doen. Als eerbetoon, want mijn moeder mag nooit worden vergeten."

Baijens maakte ook een documentaire over haar moeder, Het slotapplaus voor mijn moeder. Die wordt vrijdag om 19.50 uur uitgezonden bij Omroep MAX op NPO2.