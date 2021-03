Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Snelle - Zonder Jas Naar Buiten

Snelle heeft zijn derde album in drie jaar tijd uitgebracht. Na de release van Beetje Bij Beetje (Nog Een Beetje) en Vierentwintig in 2019, verschijnt nu de plaat Lars, vernoemd naar de echt naam van de zanger, Lars Bos. Het album telt zestien nummers en staat vol met hits die hij de afgelopen tijd scoorde, zoals Smoorverliefd, In De Schuur met Ronnie Flex, De Overkant met Suzan & Freek en recentelijk Blijven Slapen met Maan.

Ook staan er samenwerkingen op met Paul de Munnik, Thomas Acda en Glen Faria. Het eerste nummer van de plaat is Zonder Jas Naar Buiten. De documentaire over de zanger die in april op Netflix verschijnt is hiernaar vernoemd.

3JS - Vreemde Leegte

3JS-zanger Jan Dulles verloor in december zijn pasgeboren dochter. Het drie maanden oude meisje overleed plotseling. De zanger zingt nu over het verdriet in een nieuw nummer van de band, dat Vreemde Leegte heet. Dulles vertelt op Instagram dat hij juist niet van plan was om over het verlies te schrijven toen hij de studio weer inging.

"In de dagen erna ging ik tijdens wandelingen nadenken over woorden voor die melodie, maar ik kon natuurlijk nergens anders aan denken dan aan het lege, moedeloze gevoel dat Caroline en ik hadden. Dat de wereld gewoon doordraaide alsof er niks was gebeurd terwijl ons prachtige meisje in één klap van ons was weggenomen", schrijft hij. Dulles zegt dat hij het nummer als antwoord zou willen gebruiken op mensen die vragen hoe het met hem en zijn vrouw gaat.

Nick Jonas - 2Drunk

Nick Jonas kondigde slechts twee weken geleden aan dat hij een nieuw soloalbum heeft gemaakt en bracht gelijk het titelnummer Spaceman als eerste single uit. Nu is ook de rest van zijn vierde plaat een feit.

De afgelopen jaren richtte de zanger zich voornamelijk op de comeback van Jonas Brothers, de band met zijn broers Joe en Kevin. Zijn laatste soloalbum Last Year Was Complicated verscheen dan ook al in 2016. Het hervatten van zijn solocarrière betekent overigens niet meteen weer het einde van Jonas Brothers.

Gwen Stefani - Slow Clap

Gwen Stefani is aan een comeback begonnen. Vorig jaar bracht het The Voice-jurylid al de single Let Me Reintroduce Myself uit. Naast wat kerstmateriaal was het haar eerste solowerk sinds het album This Is What The Truth Feels Like uit 2016. De zangeres, bekend als frontvrouw van No Doubt en solohits als What You Waiting For?, Hollaback Girl en Sweet Escape, brengt nu haar nieuwe single Slow Clap uit.

Frenna & Yemi Alade - Handle It

Rapper Frenna staat op het punt om zijn nieuwe album Highest uit te brengen. De plaat verschijnt op dinsdag 16 maart. Op de valreep heeft de artiest nog een nieuwe single uitgebracht. Handle It is een samenwerking met de Nigeriaanse zangeres Yemi Alade, die eerder al te horen was op het The Lion King-album van Beyoncé en in de bijbehorende film Black Is King.

