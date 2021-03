The Weeknd, die in het verleden drie Grammy Awards heeft gewonnen, wil nooit meer meedingen naar deze muziekprijzen. De zanger is dit jaar niet genomineerd, terwijl zijn album After Hours meerdere hits opleverde en lovend werd ontvangen door recensenten.

Volgens The Weeknd is de organisatie achter de muziekprijzen corrupt en moet het nominatieproces transparant zijn, zo zei hij vorig jaar al. In dat proces spelen anonieme comités een grote rol.

"Vanwege de geheime comités zal ik mijn label niet langer toestaan om mijn muziek in te zenden voor de Grammy's", laat de zanger nu weten aan The New York Times.

De 31-jarige artiest, die onlangs nog optrad tijdens de pauze van de Super Bowl-finale, voegt zich bij andere muzikanten, die zich ook kritisch uitlieten over de Grammy's. Onder anderen Drake, Kanye West en Frank Ocean uitten eerder dergelijke kritiek.

Producent en tekstschrijver Harvey Mason jr., die bij de organisatie achter de Grammy's betrokken is, is teleurgesteld over het besluit van The Weeknd. "Ik kan wel zeggen dat we ons constant ontwikkelen. Dit jaar gaan we, net als in eerdere jaren, goed bekijken hoe we alle processen - inclusief het nominatieproces - kunnen verbeteren."

De Grammy's worden aanstaande zondag uitgereikt.