Selena Gomez overweegt een punt achter haar muziekcarrière te zetten. De zangeres en actrice vertelt in gesprek met Vogue dat ze twijfelt over doorgaan met muziek, omdat ze zich niet serieus genomen voelt.

"Het is moeilijk om door te blijven gaan met muziek als mensen je niet bepaald serieus nemen", zegt Gomez. "Ik heb momenten gehad waarop ik dacht: wat is het nut hiervan? Waarom doe ik dit nog?"

Gomez legt uit dat ze moeite had met de reacties op haar single Lose You To Love Me. Het werd haar eerste nummer één-hit in de Verenigde Staten en was volgens haarzelf het beste nummer dat ze heeft uitgebracht. Toch kwamen er ook negatieve reacties. "Voor sommige mensen was zelfs dat nummer niet genoeg."

De zangeres, bekend van hits als Back To You, It Ain't Me en Wolves, zegt wel te beseffen dat er ook mensen zijn die haar muziek waarderen. "Daar ben ik dankbaar voor en daarom ga ik er nog mee door, maar de volgende keer dat ik een album maak zal het anders zijn. Ik wil het nog een keer proberen voordat ik wellicht stop met muziek."

Gomez zegt zich in de toekomst meer op haar carrière als actrice en producent te willen richten.