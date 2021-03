Edwin Evers brengt op 9 april zijn debuutalbum Tijd uit. De bekende radio-dj, die al even actief is als solozanger, had tijdens de coronaperiode tijd om aan zijn eerste cd te werken.

"Het was geweldig om in alle rust dagen en nachten thuis in de studio te kunnen werken aan iets wat me al langere tijd leuk leek om eens te doen; een eigen album maken", aldus Evers. "Voor mij dus waardevol, maar ik hoop op snel een betere tijd voor iedereen."

Op Tijd staan veertien nummers, waaronder de eerder verschenen singles Het Gevoel en Als Er Niets Meer Is. Evers was tot 2018 actief als radio-dj, maar stopte om zich toe te leggen op zijn muziekcarrière.

Hij toerde met zijn Edwin Evers Band langs onder meer festivals en theaters en was drummer in de band die speelde tijdens The voice of Holland. Ook schreef hij liedjes voor artiesten als Glennis Grace en Jan Smit.