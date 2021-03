Een jaar nadat de nachtclubs hun deuren moesten sluiten, organiseren NPO 3FM en FunX in samenwerking met een aantal clubs liveoptredens met bekende dj's. De shows zullen via de radio te beluisteren zijn.

Vanaf het weekend van 13 maart zullen de avondshows op beide radiozenders drie weekenden lang in het teken van het nachtleven staan. Zo wordt er op 13 maart een dj-set georganiseerd in de Melkweg in Amsterdam en op 19 maart een show in de Utrechtse Tivoli.

Op NPO3FM zullen radio-dj's als Eva Cleven dj's ontvangen die een uur lang een set draaien. FunX wisselt optredens van dj's af met vaste sets van Vunzige Deuntjes Soundsystem.

In totaal worden er veertien avonden georganiseerd in plaatsen als Groningen, Tilburg, Nijmegen en Den Haag. FunX zal in april doorgaan met de livestreams, om zo steun te geven aan de gesloten clubs en dj's die momenteel niet kunnen draaien.