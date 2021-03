De organisatie van de Avond van de Filmmuziek heeft data geprikt voor de zevende editie. De concerten vinden plaats op 19 en 20 november in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Nadat de shows vorig jaar niet konden doorgaan vanwege de coronacrisis, heeft de organisatie goede hoop voor komend najaar. Normaliter worden de concerten georganiseerd in februari of maart, dit jaar zouden de shows in maart plaatsvinden.

"Ik geloof er heilig in dat we tegen die tijd weer tienduizend man in de Ziggo Dome kunnen ontvangen", aldus Danny Damman, directeur van de concerthal, woensdag. "We hebben nu ook weer iets om naar uit te kijken."

Gastheer en Maestro-jurylid Dominic Seldis kijkt uit naar de concerten, waarbij het Metropole Orkest bekende stukken uit films van componisten als Hans Zimmer, Alan Silvestri en John Williams speelt. "Het wordt één groot feest. Met de beste muzikanten, fantastische artiesten die optreden en natuurlijk de iconische films uit het heden en verleden." Er zijn optredens van onder anderen Ellen ten Damme, Tania Kross en Ruben Hein.

Kaarten voor de Avond van de Filmmuziek zijn inmiddels te bestellen. Tickets van de geannuleerde concerten blijven geldig.