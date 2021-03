De organisatie van North Sea Jazz (NSJ) heeft tickethouders van het festival gevraagd naar hun voorkeuren over twee mogelijk festivalscenario's. NSJ staat gepland voor juli, maar wegens onduidelijkheid over de situatie rondom het coronavirus onderzoekt de organisatie nu twee andere opties.

Het festival werd vorig jaar verplaatst naar 9, 10 en 11 juli 2021, maar momenteel is het nog niet duidelijk of festivals dan kunnen plaatsvinden, en zo ja, op welke manier.

De organisatie heeft daarom twee alternatieve scenario's opgesteld. Het eerste scenario is het festival eind september of begin oktober laten plaatsvinden, met de kans op beperkende maatregelen en een onzekere beschikbaarheid van de Amerikaanse artiesten die voor het festival gepland staan.

De andere optie is NSJ nog een jaar doorschuiven naar juli 2022, waarbij de kans op beperkende maatregelen en onzekere beschikbaarheid van artiesten veel minder groot is. Mensen die een kaart voor het festival hebben gekocht, mogen hun voorkeur aan de organisatie doorgeven.

Onder anderen Lionel Richie, Diana Ross en Alicia Keys zouden vorig jaar optreden in Rotterdam Ahoy. Het openingsconcert op de vooravond van het festival zou verzorgd worden door John Legend.

Omdat het festival vorig jaar niet kon doorgaan, is er wel een speciale televisie-uitzending rond NSJ gemaakt, waarbij het Metropole Orkest optrad en verschillende artiesten live of via een videoverbinding aanwezig waren.