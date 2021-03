Winston Marshall, de banjospeler van de Britse band Mumford & Sons, stapt tijdelijk uit de muziekgroep. Het bandlid kwam in opspraak nadat hij zich lovend had uitgelaten over de rechtse activist en schrijver Andy Ngo. Daarom neemt hij "een tijdje afstand" van de band, aldus Marshall op sociale media.

Afgelopen weekend twitterde de muzikant over het "belangrijke" boek Unmasked, geschreven door Ngo. Unmasked gaat over hoe antifa, een losse beweging van antifascistische activisten, op een radicale manier de democratie wil vernietigen. "Eindelijk tijd om je belangrijke boek te lezen", schreef Marshall (links op de foto). "Je bent een moedig man", richtte hij zich tot Ngo, die bekendstaat om zijn conservatieve denkbeelden.

De tweet van Marshall zorgde voor veel ophef. Hij heeft nu dan ook spijt van zijn bewoordingen. "De afgelopen dagen ben ik beter gaan begrijpen welke pijn het boek waarover ik me uitliet heeft veroorzaakt", aldus de 33-jarige Brit. "Ik heb niet alleen veel mensen beledigd die ik niet ken, maar ook degenen die het dichtst bij me staan, zoals mijn bandgenoten. En daar heb ik oprecht spijt van. Als gevolg van mijn acties neem ik een tijdje afstand van de band om mijn blinde vlekken te onderzoeken."

Marshall is medeoprichter van de Britse folkrockband Mumford & Sons. Dat deed hij in 2007 samen met Marcus Mumford, Ben Lovett en Ted Dwane. Wanneer Marshall weer terugkeert in de band is onduidelijk.